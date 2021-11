Im Vorfeld des Lokalderbys zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem 1. FC Kaiserslautern am Samstag sind Polizeibeamten durch Flaschenwürfe leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatten sich bereits schon früh am Morgen Fangruppen in der Saarbrücker Innenstadt versammelt. Mit Eintreffen der Fans aus Kaiserslautern am Saarbrücker Hauptbahnhof sollen die Provokationen zwischen den gegnerischen Fangruppen begonnen haben. Fans beider Lager sollen in der gesamten Stadt Pyros gezündet und sich gegenseitig provoziert haben.

Nur durch ein massives Polizeiaufgebot konnten die FCS-Fans am Bahnhof laut Polizei getrennt und die Fans des 1. FC Kaiserslautern in Richtung des Ludwigparkstadions begleitet werden. Im Bereich des Ludwigskreisels sollen einzelne Fans Flaschen- und Böller gegen die Einsatzkräfte geworfen haben. Ein Aufeinandertreffen der beiden Fangruppen konnte die Polizei verhindern und die Fans in Richtung Stadion abdrängten. Dabei sei der Schlagstock eingesetzt worden. Ein Diensthund sei durch einen Böllerwurf leicht verletzt worden.

Auch während des Spiels werden in beiden Fanblöcken Pyro gezündet.