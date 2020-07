MAINZ. Damian Lohr, Bundesvorsitzender der Jungen Alternativen (JA) und Landtagsabgeordneter in Rheinland-Pfalz, plant einen Rückzug von der Spitze der Parteinachwuchsorganisation. Lohr bestätigte am Donnerstag einen Bericht der „Allgemeinen Zeitung“, Mainz, wonach er beim nächsten Bundeskongress der JA voraussichtlich im Februar 2021 nicht mehr antreten werde. In einem Brief an den Bundesvorstand machte er deutlich, dass bei seinem Kurs des „Brückenbauens“ die Ränder starke Ablehnung ihm gegenüber geäußert hätten. Für die einen sei er eine „Marionette des Verfassungsschutzes’“, für die anderen sei er der „böse Flügler“ gewesen, schreibt der 26-Jährige, der aus der Nordpfalz stammt.