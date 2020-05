In Rheinland-Pfalz können wieder alle Geschäfte unter Auflagen öffnen und Gottesdienste gefeiert werden. Das hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch überraschend während einer Regierungserklärung in Mainz angekündigt. Voraussetzung sei jedoch die strikte Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln. Dazu gehört auch eine Maskenpflicht beim Einkaufen. Die Opposition kritisierte die Maßnahmen der Regierung.

Gottestdienste bereits ab Sonntag möglich

Die Kirchen sind schon von diesem Sonntag an wieder für Gottesdienste geöffnet; Kirchen und Religionsgemeinschaften müssen aber Schutzkonzepte einhalten. Der Einzelhandel darf unabhängig vom Sortiment und der Verkaufsfläche unter Einhaltung von Auflagen und einer strengen Begrenzung der Kunden ab Montag wieder öffnen. „Weil es rechtlich problematisch ist und auch niemand wirklich versteht, warum bestimmte Geschäfte des Einzelhandels öffnen können und andere nicht, wollen wir hier zu einer klareren Lösung kommen“, begründete sie die Entscheidung der Ampel-Regierung. Dazu gehören auch Friseurgeschäfte. Sie können unter Auflagen und unter Vermeidung von Wartesituationen ihre Arbeit wiederaufnehmen.

Bisher durften nur Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von maximal 800 Quadratmetern öffnen. Unter anderem Buchhandlungen, Fahrrad- und Kfz-Händler hatten unabhängig von der Fläche schon wieder aufmachen können.

Musikunterricht soll wieder erlaubt werden

Neu ist auch: Musikunterricht, einzeln oder zu zweit, werde wieder möglich, kündigte Dreyer an. „Uns ist auch bewusst, dass die Gastronomie dringend eine Perspektive braucht“, sagte die Ministerpräsidentin. „Wir wollen zudem die Familien entlasten und mehr Spielräume für Kinder eröffnen.“

Lockerungen bei Spielplätzen und Außengastronomie

Weiter kündigte Dreyer an, über Lockerungen bei den Spielplätzen und in der Außengastronomie erst bei der Schaltkonferenz der Länder-Regierungschefs mit der Bundeskanzlerin am 6. Mai sprechen zu wollen. Bereits am Donnerstag, 30. April, ist die nächste Schaltkonferenz. „Uns ist auch bewusst, dass die Gastronomie dringend eine Perspektive braucht. Wir wollen zudem auch die Familien entlasten und mehr Spielräume für Kinder eröffnen“, sagte Dreyer nach einer vorab verbreiteten Pressemitteilung der Staatskanzlei.

„Ich schütze dich – du schützt mich“ als Motto

Der Gesundheitsschutz stehe für die Landesregierung nach wie vor an erster Stelle. Nur dies rechtfertige die massiven Einschränkungen der Grundrechte. Dreyer dankte der Bevölkerung für die Art und Weise, wie sie mit der Corona-Pandemie umgingen. „Ich schütze dich – du schützt mich“ nannte sie als Motto des Landes. Sie appellierte, weiterhin Abstand zu halten, die Hygieneregeln zu beachten und Masken zu tragen.

