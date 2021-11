In den rheinland-pfälzischen Schulen wird seit Montag nur noch einmal pro Woche regulär getestet. Die Sicherheit müsste dem Land das Geld für mehr Tests Wert sein, sagt der Sprecher der Landesschülerschaft, Colin Haubrich. Die Infektionszahlen steigen gerade bei den jungen Menschen, in Germersheim sogar dramatisch auf einen Inzidenzwert über 1000. Mit den neuen Regeln reduziert das Land nicht nur die Testungen in der Schule, es öffnet Weihnachtmärkte und Rummel um den 11.11. für alle, auch Menschen ohne Impfung und Test. Der Präsident des Mainzer Carneval Vereins MCV, Reinhard Urban, Rechtsmediziner von Beruf, und der Virologe Bodo Plachter haben eine ähnliche Bewertung dieser Regelung.

