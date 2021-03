Verbesserungen für den Fahrradverkehr in Landau und Neustadt hat der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) bei seinem bundesweiten Fahrradklimatest für das Jahr 2020 ausgemacht. Die Ergebnisse der Umfrage für Rheinland-Pfalz wurden am Dienstag bei einer Online-Pressekonferenz vorgestellt.

Dabei hob der Landesvorsitzende des Clubs, Andreas Geers, besonders Landau hervor, das sich in der Benotung seit dem letzten Test von der Note 4,2 auf 3,6 verbessert hat – was zugleich die beste Note unter den pfälzischen Kommunen ist, die dieses Mal in der Umfrage vorkommen. Vor allem die Förderung des Radverkehrs in jüngster Vergangenheit und das Angebot an öffentlichen Fahrrädern seien von den Umfragenteilnehmern positiv bewertet worden, so Geers. In Neustadt stieg die Gesamtnote nur von 4,3 auf 4,2, die Stadt tue sich aber durch Verbesserungen in der Rad-Infrastruktur und – wie Landau – die konsquente Installation von Leihfahrrädern hervor.

Neben Landau und Neustadt hat der ADFC auch Einzelergebnisse für Ludwigshafen (Gesamtnote 4,2), Kaiserslautern (4,3), Zweibrücken (4,2), Pirmasens (4,6), Annweiler (3,7), Speyer (3,8), Haßloch (3,7), Bad Dürkheim und Frankenthal erhoben.

Ein durchgehender Kritikpunkt, nicht nur in der Pfalz, waren ständig zugeparkte Radwege und die Beobachtung, dass die Kommunen nur wenig gegen solche Falschparker unternehmen. Geers kommentierte das Problem mit einer Empfehlung an die Radfahrenden: Konsequent aufschreiben, dokumentieren und dem Ordnungsamt melden – die Behörden selbst hätten kein Personal, um hier ihrer Aufgabe nachzukommen.

Der Fahrradklimatest ist eine nichtrepräsentative Umfrage des ADFC, die vom Verkehrsministerium gefördert wird. An der Befragung im Zeitraum von September bis November 2020 nahmen nach Angaben des Clubs rund 230.000 Personen teil. Der ADFC stellt den Kommunen die Anmerkungen, die von den Teilnehmenden bei der Umfrage gemacht wurden und sich oft auf konkrete Probleme an ihren Wohnorten und Radstrecken beziehen, zur Verfügung.