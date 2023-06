Nach einem Lkw-Unfall auf der A61 bei Hockenheim kommt es am Donnerstagnachmittag zu Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung Hockenheim. Die Autobahn ist laut Polizei zwischen Hockenheim und Dreieck Hockenheim gesperrt. Auch ein Retttungshubschrauber ist im Einsatz. Der Verkehr wird in Fahrtrichtung Mannheim über die Tangente abgeleitet. Wir berichten weiter.