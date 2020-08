Nach einem schweren Unfall mit drei Sattelzügen ist die A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe am Dienstagvormittag zwischen den Anschlussstellen Heimsheim und Pforzheim-Süd voll gesperrt worden. Eine Person wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, kollidierten die drei Lastwagen gegen 10.20 Uhr. Die Wucht des Aufpralls war so enorm, dass die Fahrerhäuser der beiden auffahrenden Lkw stark demoliert und eingedrückt wurden. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ist im Einsatz. Auch ein Rettungshubschrauber ist an der Unfallstelle gelandet. Eine Person wurde schwer verletzt. Die Autobahn in Fahrtrichtung Karlsruhe ist derzeit voll gesperrt.