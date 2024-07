Ein Unfall mit einem Lkw und einem Pkw hat sich gegen 16 Uhr auf der A65 zwischen den Anschlussstellen Kandel-Mitte und Kandel-Süd ereignet. Wie die Polizei mitteilte, seien zwei Menschen verletzt worden. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, Lebensgefahr bestehe jedoch nicht. Die Autobahn war Richtung Karlsruhe etwa vier Stunden lang gesperrt, der Verkehr staute sich.

Nach Stand der Ermittlungen habe ein 56-jähriger Lastwagenfahrer mit seinem Sattelzug widerrechtlich in einer Nothaltebucht geparkt und eine Pause gemacht. Als er wieder weiterfahren wollte, habe er den Verkehr nicht beachtet, weswegen er mit einem Autotransporter zusammenstieß.

Beim Aufprall sei dann das Auto einer 47-jährigen Fahrerin in die Mittelleitplanke gedrückt worden, so die Polizei. Die Fahrerin sei dabei verletzt worden. Ein nachfolgender Transporter sei zudem noch in den Auflieger des Lkw geprallt.

Beim Unfall seien das Auto und der Transporter total beschädigt worden und mussten abgeschleppt werden. Die beiden Lkw seien jedoch noch fahrbereit gewesen. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf 40.000 Euro.

Aufgrund ausgelaufener Flüssigkeiten und einem großen Trümmerfeld war die A65 in Richtung Karlsruhe für rund vier Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde unter anderem durch Kandel geleitet, was auch dort zu erheblichen Beeinträchtigungen führte.