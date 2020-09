In Mannheim ist am Donnerstag gegen 13 Uhr ein 42-jähriger Lkw-Fahrer auf der Friedrich-Ebert-Straße auf einen an einer roten Ampel wartenden Fiat aufgefahren, berichtet die Polizei. Durch den Aufprall wurde der Fiat auf ein weiteres Auto geschoben. Beide Autofahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt und mit Rettungswägen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Fiat und der Lkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 14.000 Euro.