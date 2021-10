Ein Lastwagenfahrer hat am Montagmorgen in Heidelberg eine Straßenbahn übersehen und ist mit ihr zusammengestoßen. Der Unfall geschah laut Polizei gegen 5.30 Uhr an der Haltestelle Rohrbach Süd. Durch den Zusammenstoß entgleiste die Straßenbahn zum Teil. Verletzt wurde von den rund 40 Fahrzeuggästen offenbar niemand. Die Unfallaufnahme läuft. Feuerwehr ist ebenfalls vor Ort.