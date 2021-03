Mehrere Verstöße von Lkw-Fahrern haben Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim in der Nacht auf Dienstag in ihrem Dienstbezirk festgestellt. So war der Fahrer eines Sattelschleppers mit ungesicherter Ladung unterwegs. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Zudem stellte die Polizei bei vier Lkw technische Veränderungen fest, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. In allen Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Drei Lkw-Fahrern, die verbotenerweise auf der Zufahrt zu Parkplätzen parkten, um ihre Nachtruhe zu halten, wurden Platzverweise erteilt.