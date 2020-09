Bei einem schweren Unfall auf der A6 bei Walldorf sind am Montagnachmittag zwei Personen teils schwer verletzt worden, der Verkehr staut sich in Fahrtrichtung Heilbronn. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind aktuell vor Ort. Wie die Polizei mitteilte, kollidierte ein Lkw mit einem Auto. Das Auto sei daraufhin über die Autobahn geschleudert worden und in die Leitplanken gekracht. Die Bergungsarbeiten dauern an. Die Autobahn ist auf eine Fahrspur verengt.