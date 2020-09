[Aktualisiert 18.50 Uhr] Bei einem Unfall auf der A6 zwischen dem Walldorfer Kreuz und der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg ist am Montagnachmittag eine Person verletzt worden, der Verkehr staute sich in Fahrtrichtung Heilbronn mehrere Kilometer. An dem Unfall waren laut Polizei zwei Lkw und zwei Autos beteiligt. Die rechten Fahrstreifen sind am frühen Abend noch immer noch gesperrt. Der Verkehr wird während der Bergungsarbeiten über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf „weit über 10.000 Euro“. Der Rückstau beträgt am Abend rund drei Kilometer.