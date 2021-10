Ein gefährliches Fahrmanöver machte am Mittwoch gegen 17.20 Uhr der Fahrer einer Sattelzugmaschine auf der A65. Wie die Polizei informiert, hielt der Brummifahrer kurz nach der Anschlussstelle Landau-Süd in Fahrtrichtung Insheim auf dem rechten Fahrstreifen an und fuhr dann etwa 50 Meter auf dem rechten Fahrstreifen zurück. Vermutlich hatte der Fahrer erkannt, dass sich vor ihm auf der A65 ein Stau gebildet hatte, und wollte daraufhin offensichtlich die A65 an der Anschlussstelle Landau-Süd verlassen. Zeugen, die durch das Manöver gefährdet wurden, werden gebeten, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder unter Telefon 06341 2870 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.