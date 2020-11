Am Freitagmorgen ist ein BMW-Fahrer auf der A8 in Fahrtrichtung Pirmasens bei einem Überholvorgang von einem Lkw geschnitten worden. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt; an seinem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von 12.500 Euro.

Gegen 9.30 Uhr wurde der Fahrer eines weißen 3er BMWs nach Angaben der Polizei etwa einen Kilometer vor der Abfahrt Pirmasens-Mitte von einem weißen Lkw überholt. Beim Einscheren kollidierte der Lkw mit der Fahrerseite des BMW. Hierbei entstand an dem BMW ein Sachschaden von circa 12.500 EUR, zudem verletzte sich der Fahrer leicht. Der Fahrer des Lkw flüchtete vom Unfallort.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pi-pirmasens@polizei.rlp.de zu melden.