Das beherzte Eingreifen eines Lkw-Fahrers hat am Montagabend eine Geisterfahrt auf der Autobahn verhindert. Wie die Polizei mitteilt, hat um 19.40 Uhr eine verwirrte Frau bei der Raststätte Pfälzer Weinstraße Ost versucht, mit ihrem Mercedes auf die A 65 in Richtung Karlsruhe aufzufahren. Allerdings fuhr sie in die falsche Richtung. Kurz vor dem Auffahren blockierte ein unbekannter Lkw-Fahrer die Auffahrt und verhinderte somit Schlimmeres. Laut Polizei hatte sich die 79-Jährige hoffnungslos verfahren. Ihr Ziel war Lahr im Schwarzwald. In Höhe Rastatt hatte die Frau einen Lkw mit ihrem Heimatkennzeichen bemerkt. Hinter diesem fuhr sie bis zur Raststätte Pfälzer Weinstraße hinterher, da sie dachte, dass der Laster nach Hause fahren würde. Bei ihrer Irrfahrt beschädigte die 79-Jährige zudem eine Schachtabdeckung auf dem Gelände der Raststätte. Der Schaden beläuft sich auf circa 300 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht wurde eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt. Der Sohn der 79-Jährigen wurde verständigt und holte seine Mutter auf hiesiger Dienststelle ab.