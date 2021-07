Frankreich/Iffezheim - Ein Lkw-Fahrer ist am Donnerstag gegen 15 Uhr bei einem Unfall nahe des Outletcenters in Roppenheim gestorben. Auf Höhe des Roppenheim Style Outlets hatte sich am Kreisverkehr ein Stau gebildet, auf den zwei Lkw und ein Auto aufgefahren sind. An diesem Teil der Strecke führt die vierspurige Fahrbahn auf den Kreisverkehr. Während die beiden beteiligten Autofahrer unverletzt blieben, erlitt ein Lkw-Fahrer schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des hinteren Lkw wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlag später seinen Verletzungen. Das berichtet das französische Nachrichtenportal DNA.

Die französische D4 wurde ab der Grenze Iffezheim, B500, bei Roppenheim in Richtung Deutschland gesperrt. Zeitweise war auch die Fahrspur aus Deutschland kommend gesperrt. Es bildeten sich Staus.