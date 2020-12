Der Fahrer eines Lastwagens sei mit einem Hammer in der Hand auf sein Auto zugerannt. Das sagt laut Polizei ein 38-Jähriger aus Ludwigshafen. Der Lkw-Fahrer wiederum gibt an, er sei von dem Mann geschlagen worden. Zu dem Streit am Dienstagabend gegen 19 Uhr soll es gekommen sein, weil der Lasterfahrer den Ludwigshafener mit gefährlichen Fahrmanövern mehrmals zum Abbremsen gezwungen habe, heißt es im Bericht. Der 38-Jährige sei auf der B9 in Richtung Europaring unterwegs gewesen, als in Höhe der Ausfahrt in Richtung Ludwigshafen plötzlich der Lkw direkt vor ihm ausgeschert sei, um ebenfalls die Ausfahrt zu nehmen. In der Folge habe der Lastwagen-Fahrer mehrmals versucht, den Pkw-Fahrer auszubremsen und zum Anhalten zu zwingen. Einige hundert Meter vor der Abfahrt Ludwigshafen-Oggersheim hätten dann beide Fahrzeuge angehalten. Der Lkw-Fahrer sei dann mit einem Hammer in der Hand auf den Pkw zugerannt. Nachdem der Pkw-Fahrer zunächst zu Fuß habe flüchten können, sei der Laster weggefahren. Er wurde jedoch ermittelt und gab laut Polizei in einer ersten Vernehmung an, von dem Pkw-Fahrer geschlagen worden zu sein. Zeugen des Vorfalles werden nun zur Aufklärung des Falls gebeten, sich mit der Polizei in Frankenthal unter der Telefonnummer 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.