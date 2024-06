Der Fahrer eines Sattelzugs hat am frühen Freitagmorgen am Autobahnkreuz Landstuhl vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit auf nasser Straße die Kontrolle über sein Gefährt verloren und auf der A6 in Richtung Saarbrücken die Leitplanken durchbrochen. Sein Lastwagen kam quer zur Autobahn zum Stehen. Der 59-jährige Fahrer wurde zunächst leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Da gegen ihn ein Haftbefehl vorlag und er die fällige Strafe nicht zahlen konnte, musste er laut Polizei ins Gefängnis.

Die Bergungsarbeiten an den stark beschädigten Schutzplanken und dem Sattelzug werden voraussichtlich bis zum Freitagabend andauern und erhebliche Verkehrsbehinderungen nach sich ziehen. Der entstandene Sachschaden wird auf einen Betrag im sechsstelligen Bereich geschätzt.

