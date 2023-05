Ein 58-Jähriger ist bei einem Arbeitsunfall in Baden-Württemberg an seinem Lastwagen eingeklemmt und dabei tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch in Konstanz mitteilte, blieb der Fahrer eines Schwertransports am Dienstag wegen eines technischen Defekts am Auflieger in Villingen-Schwenningen liegen. Der Mann wollte daraufhin den Schaden an einer Hydraulikleitung selbst reparieren.

Dabei senkte sich der Auflieger und klemmte den Mann im Bereich der hinteren Zwillingsbereifung ein. Der 58-Jährige erlitt schwerste Verletzungen, an denen er noch vor Ort starb. Wie es genau zu dem Unfall kam, war noch unklar. Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Sachverständigen mit der Klärung der Unfallursache.