Auf dem A6-Parkplatz „Bucheneck“ ist am Montag ein Lkw-Fahrer von einem herumfliegenden Reifen getötet worden. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei hatte sich ein Rad eines Zwillingsreifens von einem fahrenden Sattelzug gelöst, der in Richtung Mannheim unterwegs war. Das Rad sei dann in den Parkplatz Bucheneck hinein gerollt und habe dort einen Lkw-Fahrer „mit voller Wucht“ getroffen, wie die Polizei mitteilt. Der Mann habe dort vor seinem Autotransporter gestanden. Noch am Unfallort sei er seinen Verletzungen erlegen. Der Fahrer des anderen Lkws, der seinen Reifen verloren hatte, habe seinen Sattelzug noch auf besagten Parkplatz zum Stehen bringen können. Der Parkplatz „Bucheneck“ ist seitdem zur Unfallaufnahme komplett gesperrt worden. Ein Sachverständiger muss nun die Unfallursache klären. Warum sich der Reifen gelöst hat, steht noch nicht fest.