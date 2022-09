Ein Lastwagen ist in der Nacht zum Dienstag in eine Baustelle auf der Autobahn 61 bei Beindersheim (Rhein-Pfalz-Kreis) gefahren und hat eine über fünf Stunden lange Sperrung verursacht. Der Verkehr habe sich am Morgen auf mehreren Kilometern gestaut, sagte ein Polizeisprecher. Verletzt worden sei bei dem Unfall in Richtung Koblenz niemand.

Laut Polizeimitteilung hatte der 49 Jahre alte Lastwagenfahrer die Baustelle zu spät wahrgenommen, sein Lastwagen sei dann mit einer mobilen Warntafel zusammengestoßen, die an einem Kleinlastwagen angehängt war. Beide habe der Lastwagen einige Meter mitgeschleift. Den Schaden schätzte die Polizei auf rund 70 000 Euro.