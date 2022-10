Ein Lkw ist am Samstag gegen 11.30 Uhr auf der B10 in Richtung Zweibrücken aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr gefahren und dort mit zwei Transportern zusammengeprallt. Bei dem Unfall kam eine Frau ums Leben. Dies teilte die Polizei am Sonntag mit. Zwischen den Anschlussstellen Pirmasens-Haseneck und Pirmasens-Husterhöhe streifte er laut den Beamten zunächst einen VW Golf, bevor er dann mit den Transportern zusammenstieß. Die 24-jährige Fahrerin des einen Transporters starb noch an der Unfallstelle. Der 28-jährige Fahrer des zweiten Transporters wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw- und der Golf-Fahrer blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme, bei der auch ein Gutachter hinzugezogen wurde, war die B10 für etwa sechseinhalb Stunden vollgesperrt. Zeugen, die insbesondere zum genauen Unfallhergang Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.