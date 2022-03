Der deutsche Astronaut Matthias Maurer soll am Mittwoch (13.50 Uhr) in seinen ersten Außeneinsatz an der Internationalen Raumstation ISS absolvieren. Gemeinsam mit dem Nasa-Astronauten Raja Chari soll er die Luftschleuse verlassen und etwa sechseinhalb Stunden im Weltraum arbeiten. Dabei sollen die beiden Astronauten etwa Reparaturen am Kühlsystem der Station ausführen und eine Außenkamera austauschen.

Dabei ist auch die Installation eines Strom- und Datenkabels geplant, mit dem die Wissenschaftsplattform Bartolomeo betriebsbereit gemacht werden soll. Für die Arbeiten müssen der 52-Jährige und sein Kollege eine komplette Tour über die Raumstation machen. Maurer ist der zwölfte Astronaut der Europäischen Weltraumorganisation ESA, der einen Außenbordeinsatz absolviert. Er startete im November für ein halbes Jahr zur ISS.