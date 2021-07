Heftige Unwetter haben Teile Deutschlands in der Nacht auf Donnerstag ins Chaos gestürzt. Im rheinland-pfälzischen Landkreis Ahrweiler in der Eifel sind mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen, zudem werden am Morgen noch viele Menschen vermisst. Aus der Pfalz fahren Feuerwehrkräfte zur Unterstützung in die Eifel. Die Lage im Liveblog.