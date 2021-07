Dauerregen hat im Westen Deutschlands Flüsse und Bäche in reißende Fluten verwandelt. Dutzende Menschen sterben nach den heftigen Unwettern in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Zahlreiche werden vermisst, die Lage bleibt extrem angespannt. Politiker eilen ins Katastrophengebiet. Aus der Pfalz fahren Feuerwehrkräfte zur Unterstützung in die Eifel. Die Lage im Liveblog.