Das erste Testspiel hat der 1. FC Kaiserslautern am Donnerstag im Trainingslager in Belek verloren. 1:2 (0:1) unterlag der Fußball-Zweitligist gegen Mezökövesd-Zsory. Die Niederlage ärgerte Trainer Dirk Schuster. Deshalb wird er ganz genau hinschauen, wie sich seine Mannschaft nun im zweiten und letzten Testspiel in Belek gegen 1860 München verkauft.

Unterstützt von: