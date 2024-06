Am 9. Juni stellt sich heraus, wie das EU-Parlament in den kommenden Jahren zusammengesetzt ist. So hat die Pfalz gewählt.

Stand: 10.6.24, 11.30 Uhr:

An dieser Stelle hatten wir zeitweise aufgrund eines technischen Problems fehlerhafte Daten. Die aktuelle Grafik ist korrekt und geprüft. Wir entschuldigen uns für den Fehler.

Bei der Europawahl sind die Ergebnisse auf Ebene der Gemeinden in den Kreisen wenig aussagekräftig, weil nur die Urnenwahl berücksichtigt wird.

Nationalisten gewinnen in Europa an Boden. Frankreich und Österreich wählen weit rechts.

