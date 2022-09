Wenn der 1. FC Kaiserslautern beim SV Sandhausen gastiert, hat er offiziell ein Auswärtsspiel. Gefühlt allerdings sind die Partien Heimduelle. So auch an diesem Sonntag, wenn beide Mannschaften ab 13.30 Uhr im BWT-Stadion am Hardtwald die Klingen kreuzen. Trotz aller Fanunterstützung haben die Roten Teufel in Sandhausen meist schlecht ausgesehen. In sechs Partien holten sie beim SVS nur zwei Punkte und erzielten ebenso wenige Tore. Fällt der Vergleich an diesem Sonntag erneut in die Rubrik „Magerkost“ – oder wird’s ähnlich turbulent wie vor einer Woche beim 4:4 gegen den 1. FC Magdeburg? Die Antwort gibt es hier.

