Der 1. FC Kaiserslautern bittet zum letzten öffentlich ausgetragenen Testspiel vor Wiederaufnahme der Zweitliga-Saison. Gast der Roten Teufel auf Platz 4 am Fuße des Fritz-Walter-Stadions ist an diesem Sonntag ab 14 Uhr der ambitionierte Regionalligist Rot-Weiß Erfurt. Die Elf aus Thüringen belegt in der Nordost-Staffel Platz zwei. Die Zukunft des Klubs ist allerdings nicht gesichert. Erst im Dezember vorigen Jahres wurde ein neuer Insolvenzplan vorgelegt. Die Gläubiger müssen noch zustimmen. Tun sie dies, könnte der Aufstieg in die Dritte Liga gelingen. Ob Trainer Fabian Gerber und seine Mannschaft dem FCK trotz des Zwei-Klassen-Unterschieds Paroli bieten können?

