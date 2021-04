Die Roten Teufel treten bei dem Nachholspiel am Mittwoch gegen den Tabellenneunten FSV Zwickau an. Anstoß ist um 17 Uhr auf dem Betzenberg. Die Partie musste am 13. März abgesagt werden, weil nach Sturm und Starkregen Wasser auf dem Rasen im Fritz-Walter-Stadion stand.

Unterstützt von: