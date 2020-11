In Contwig wurde am Donnerstag eine Phosphorbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gesprengt, die am Dienstag, 17. November, bei Ausbauarbeiten in der Tränkgasse gefunden wurde. Die Sprengung fand auf dem Gelände der Kläranlage statt. 800 Menschen mussten den Gefahrenbereich von 300 Metern um die Kläranlage verlassen.