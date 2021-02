Es bleibt spannend beim Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern: An diesem Freitagabend (ab etwa 18 Uhr) steigt die nachzuholende Jahreshauptversammlung des eingetragenen Vereins aus dem Jahr 2020. Pandemiebedingt erstmals in Online-Form. Geleitet wird sie von der Ebene 1900 in der Nordtribüne des Fritz-Walter-Stadions aus. Dort steht auch die digitale Übertragungszentrale. Zwei auf Online-Veranstaltungen spezialisierte Dienstleister unterstützen den FCK bei der Veranstaltung und sollen für einen reibungslosen technischen Ablauf sorgen. Vor Ort sind die Kandidaten für den neuen, auf drei Jahre zu wählenden Aufsichtsrat des Klubs. Die RHEINPFALZ berichtet unter anderem im Liveblog sowie am Samstag und Sonntag, auch in der RHEINPFALZ am Sonntag.

Hier erfahren Sie am Freitagabend alles über die aktuelle Entwicklung bei der Jahreshauptversammlung des FCK.