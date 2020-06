Ab Sonntagmorgen läuft in Lachen-Speyerdorf die Evakuierung von Wohngebäuden, die nahe am Baugebiet Jahnplatz liegen. Anlass ist, dass bei der laufenden Kampfmittelerkundung auf dem Gelände am Donnerstag eine SS Gewehrgranate 46 aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden war. Diese soll vom Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz am Sonntag um 11 Uhr am Ort gesprengt werden.