Fußball-Idol Horst Eckel wird am Donnerstagnachmittag (14 Uhr) in seiner Heimatgemeinde Bruchmühlbach-Miesau beerdigt. Zu der Trauerfeier im Ortsteil Vogelbach werden Prominente aus dem Sport und auch Fans des 1. FC Kaiserslautern erwartet. Die RHEINPFALZ wird an dieser Stelle live über das Geschehen vor Ort berichten.

Der Weltmeister von 1954 war am vergangenen Freitag im Alter von 89 Jahren als letzter Spieler jener Mannschaft gestorben, die das „Wunder von Bern“ vollbrachte.

Eckel hinterlässt seine Frau Hannelore, mit der er 64 Jahre lang verheiratet war, sowie seine Töchter Dagmar und Susanne und zwei Enkelkinder. Der langjährige Spieler des FCK gehörte als Jüngster mit 22 Jahren jener Mannschaft von Kapitän Fritz Walter an, die das Endspiel 1954 im Dauerregen gegen den großen Favoriten Ungarn nach einem 0:2-Rückstand noch mit 3:2 gewann.