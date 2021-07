Der 1. FC Kaiserslautern spielt zum Auftakt der Fußball-Drittliga-Saison an diesem Samstag auf dem „Betze“ gegen Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig. In einer Umfrage unter den Drittliga-Trainern sind die Braunschweiger als Topfavorit im Aufstiegsrennen gehandelt worden. Beim FCK will man lieber den Ball flach halten – auch verbal. Das haben Sportchef Thomas Hengen und Trainer Marco Antwerpen während der Vorbereitung auf die neue Runde vorgelebt. Erstmals in diesem Jahr dürfen gegen die Eintracht wieder Fans ins Fritz-Walter-Stadion.

