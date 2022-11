Ausgerechnet am 11.11. muss der 1. FC Kaiserslautern zum letzten Spiel in der Hinrunde der Zweiten Fußball-Bundesliga bei Fortuna Düsseldorf am Freitag antreten (ab 18.30 Uhr). Für die Narren im Rheinland ist dies ein ganz bedeutender Tag. Es ist der Beginn der sogenannten fünften Jahreszeit. Das ist den Roten Teufel sozusagen schnuppe. Sie wollen ihren Lauf fortsetzen. Zehn Punkte aus vier Spielen lautet die aktuelle Bilanz. Das bedeutet Platz sieben in der Tabelle mit 26 Zählern. Düsseldorf ist Sechster mit ebenfalls 26 Punkten. Mehr Brisanz zum Jahresausklang geht also nicht. Übrigens: Für FCK-Kapitän Jean Zimmer, Boris Tomiak und Lex Tyger Lobinger ist eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Alle drei spielten schon bei Fortuna Düsseldorf, Zimmer im Profi-Team, Lobinger und Tomiak in der Regionalliga-Mannschaft.

