Vorletzter Spieltag für die Fußballer in der Dritten Liga: Der 1. FC Kaiserslautern tritt an diesem Samstag (ab 14 Uhr) beim FC Viktoria Köln an. Mit einem Sieg im rechtsrheinischen Sportpark Höhenberg könnte sich der FCK schon eine Woche vor Saisonschluss auch theoretisch aller Abstiegssorgen entledigen. Ansonsten müssen die Lauterer auf die Ergebnisse der Konkurrenten KFC Uerdingen an diesem Samstag respektive Bayern München II am Sonntag (ebenfalls ab 14 Uhr) schauen. Für Spannung ist gesorgt in der Dritten Liga.

