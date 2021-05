Drittletzter Spieltag der Dritten Liga – und am „Betze“ steigt ein ganz wichtiges direktes Duell im Abstiegskampf: Der 1. FC Kaiserslautern misst sich an diesem Samstag (14 Uhr) mit dem KFC Uerdingen. Es ist auch Nervensache – der Endspurt im Wettstreit um den Ligaverbleib verspricht noch bis zum letzten Spieltag am 22. Mai große Spannung. „Wir können mit der Situation umgehen“, sagt Kaiserslauterns Cheftrainer Marco Antwerpen.

Unterstützt von: