Einen einzigen Punkt hat der 1. FC Kaiserslautern in seinen bisherigen vier Spielen beim 1. FC Heidenheim ergattert. 1:1, 1:3, 0:3, 2:3 – so lesen sich die Resultate seit dem ersten Gastauftritt auf der Ostalb am 17. Oktober 2014. Letztmals trat der FCK am 1. Dezember 2017 in Heidenheim an. An diesem Sonntag (ab 13.30 Uhr) spielen die Roten Teufel abermals bei der Elf des seit 2007 amtierenden Trainers Frank Schmidt. Beide Teams haben in dieser Saison erst einmal verloren, der 1. FC Heidenheim mit den beiden ehemaligen Kaiserslauterern Florian Pick und Christian Kühlwetter hat einmal mehr gewonnen als der seit drei Spielen sieglose FCK. Brechen die Roten Teufel den Heidenheim-Auswärtsbann? Die Antwort gibt es hier.

