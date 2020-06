Zuhause auswärts: Weil in Thüringen aufgrund dort geltender Bestimmungen zum Schutz vor der Coronavirus-Pandemie derzeit noch keine Fußballspiele stattfinden können, trägt der FC Carl Zeiss Jena sein „Heimspiel“ gegen den 1. FC Kaiserslautern in dessen Stadion aus – also auf dem Betzenberg, aber natürlich auch dort vor leeren Rängen. Den aktuellen Spielverlauf gibt’s bei uns im Liveblog.

