Der 1. FC Kaiserslautern trifft am Samstag um 14 Uhr in der Dritten Liga auf den Chemnitzer FC. Die Sachsen schweben in Abstiegsgefahr. Der Gast aus Sachsen verlor nach der Corona-Auszeit drei von vier Spielen, schlug allein Schlusslicht Jena und steht einen Zähler über dem Strich. Der FCK hat fünf Punkte Vorsprung auf Platz 17.