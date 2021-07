Die englische Nationalmannschaft hat das Heim-Halbfinale der Fußball-EM erreicht. Die Three Lions setzten sich am Samstagabend in Rom mit 4:0 (1:0) gegen die Ukraine durch und treffen in der Runde der besten vier Mannschaften am Mittwoch (21.00 Uhr) in London auf Dänemark. Stürmerstar Harry Kane (4. und 50. Minute), Harry Maguire (46.) sowie Jordan Henderson (63.) trafen für die Auswahl von Trainer Gareth Southgate.

Dänemark hatte zuvor das Viertelfinale von Baku mit 2:1 gegen Tschechien gewonnen. Im ersten Halbfinale am Dienstag (21.00), ebenfalls im Wembley-Stadion, treffen Italien und Spanien aufeinander.

