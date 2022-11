Die ersten Bälle sind geflogen, sowohl die Tampa Bay Buccaneers als auch die Seattle Seahawks haben ihre Trainingseinheiten auf dem Gelände des FC Bayern München abgehalten. Es ist alles angerichtet für das erste reguläre Saisonspiel der NFL in Deutschland. Fans und Fachleute haben lange darauf gewartet, nun ist es so weit, Kickoff ist am Sonntag um 15.30 Uhr. „Die Stadt wird in den Farben der NFL gehüllt sein“, kündigte Alexander Steinforth, der Deutschlandchef der Liga, an. Brauhäuser verwandeln sich in Fanpubs, auf dem Odeonsplatz ist eine Fanmeile aufgebaut. Die RHEINPFALZ ist ab Samstag in München vor Ort und berichtet aktuell.