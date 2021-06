Deutschland trifft im Achtelfinale bei der Fußball-Europameisterschaft auf England. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw wurde durch ein 2:2 gegen Ungarn am Mittwochabend Gruppenzweiter und bekommt es am Dienstag (18 Uhr) in London mit den Three Lions zu tun.

