Die Konferenz von Ministerpräsidenten und Bund hat in Berlin beziehungsweise virtuell getagt, nun ist es an den Ländern, das Beschlossene umzusetzen. Am Donnerstagnachmittag will sich die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) zu den Plänen der Landesregierung äußern.