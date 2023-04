Im Beisein politischer Prominenz wird am Donnerstag gegen 14.30 Uhr das deutsche MAB-Komitee in Annweiler Landesumweltministerin Katrin Eder (Grüne) und dem Bezirksverband Pfalz eine Urkunde zur Anerkennung des Pfälzerwaldes als Unesco-Biosphärenreservat für weitere zehn Jahre überreichen. Anlässlich der Übergabe wird es in Annweiler zwei Demonstrationen geben. Dazu aufgerufen haben Befürworter und Gegner des B-10-Ausbaus.