Nach sechs Unentschieden in Folge hat Dirk Schuster, Trainer des 1. FC Kaiserslautern, ein gutes Gefühl, dass diese Serie ein Ende findet. Und zwar ein positives: „Die Jungs sind geil drauf, wieder einen Heimsieg einzufahren“, sagt Schuster. Über 30.000 Zuschauer sind ins Fritz-Walter-Stadion gekommen, um den dritten Heimsieg des FCK in dieser Saison zu feiern. Die Vorzeichen dafür stehen gut. Regensburg hat den schlechtesten Angriff der Liga und in den letzten fünf Spielen nur eine Partie gewonnen.

