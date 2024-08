Gleich drei Schauspielpreis vergibt dieses Jahr das Festival des deutschen Films zu seinem 20-jährigen Bestehen auf der Parkinsel in Ludwigshafen. Die erste Auszeichnung hat am Freitagabend die Berlinerin Liv Lisa Fries, bekannt aus „Babylon Berlin“ erhalten. „Es ist eine schöne Anerkennung für meine Arbeit, in die ich viel Energie, Kraft und Präzision stecke“, sagte sie bei ihrer Ankunft und lobte das Festival als „so schön entspannt, am Rhein, das will ich jetzt genießen“. I

In Ludwigshafen hat die 33-Jährige zugleich ihren neuen Film „In Liebe, Eure Hilde“ vorgestellt. In dem an die Nieren gehenden Drama von Andreas Dresen (Regie) und Laila Stieler (Drehbuch) spielt sie die NS-Widerstandskämpferin Hilde Coppi (1909 bis 1943). „Es hat meine Frau und mich einfach umgehauen, wie grandios Liv Lisa Fries diese Rolle der Hilde ins Bild setzt“, befand Festivaldirektor Michael Kötz mit Verweis auf Programmleiterin Daniela Kötz in seiner Laudatio auf die Schauspielerin.