Die Berliner Autorin Katja Lange-Müller wird Deidesheimer Turmschreiberin. Die 71-jährige zählt zu den wichtigsten deutschsprachigen Gegenwartsautorinnen. Sie tritt die Nachfolge von Andreas Maier an. Er ist der erste Turmschreiber nach acht Jahren Pause gewesen und wurde 2019 eingeführt.

Katja Lange-Müller, die renitente Tochter der ranghöchsten Polit-Funktionärin der DDR, Ingeburg Lange, wurde als 16-Jährige wegen „unsozialistischen Verhaltens“ von der Schule verwiesen. Sie lernte Schriftsetzerin, wurde Hilfsschwester in der Psychiatrie und arbeitete in einem Teppichkombinat in Ulan Bator in der Mongolei. Am Leipziger Literaturinstitut studierte sie Literatur. Sie gehörte auch zu den Unterzeichnern des Protests gegen die Ausweisung von Wolf Biermann. 1984 reiste sie von Ost- nach West-Berlin aus und wurde freie Schriftstellerin. Seither ist sie für – in ihrem ganz eigenen, tiefschürfenden, virtuosen Schnodderton verfasste – Romane wie „Die Letzten“ und „Böse Schafe“ vielfach ausgezeichnet worden, unter anderem mit dem Kleist-Preis. Die Auszeichnung Deidesheimer Turmschreiber wird für zwei Jahre von der Frank-J.-Lyden-Stiftung vergeben, ist mit 7500 Euro und einem Weindeputat dotiert und sieht vor, dass die Amtsinhaber je zwei Wochen im Jahr in Deidesheim präsent sind. Dazu gehören auch Gespräche mit Besuchern und Auftritte in Schulen.